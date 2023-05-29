أشهر نجوم العالم يجتمعون في ألبوم موسيقي من فيلم باربي

أعلنت أتلانتيك ريكوردز، استعدادها لإصدار ألبوم موسيقي جديد بعنوان: "BARBIE THE ALBUM"، الذي يضم أغاني لأشهر نجوم العالم والذي سيرافق الفيلم المنتظر صدوره هذا الصيف بعنوان: "باربي"، من بطولة مارجو روبي، ورايان جوسلينج، والذي توزعه وأرنر بروز.

وفي البداية، انطلقت مع أول أغنية للفنانة دوا ليبا، والتي تشارك بإطلالة خاصة في الفيلم، بعنوان: "Dance The Night" من إنتاج مارك رونسون، وهي أغنية الإعلان الرسمي للفيلم، والأغنية صدرت على طريقة الفيديو كليب، بقالب استعراضي مبهر يعكس روح الأغنية الفرحة مع ظهور خاص لكاتبة فيلم "باربي" ومخرجته والمنتجة التنفيذية جريتا جيرويج.

ومتوقع أن يصدر ألبوم "BARBIE THE ALBUM" بشكل كامل في 21 يوليو القادم، متزامنا مع موعد العرض الجماهيري الأول للفيلم عالميا.

ومن المنتظر أن يتضمن الألبوم أغاني من أشهر النجوم العالميين منهم كارول جي، ونيكي ميناج، وآيس سبيس، وليزو، وشارلي إكس سي إكس، وبينك بانترز، وأفا ماكس، ودومينيك فايك، وذا كيد لاروي وغيرهم، وسيقدم بطل الفيلم رايان جوسلينج أغنية خاصة من الفيلم بالشخصية التي يجسدها.

وفيلم "باربي"، هو عمل كوميديا رومانسية ويعتبر من أكثر الأعمال المنتظرة عالميا هذا الصيف، وهو من إخراج جريتا جيرويج وبطولة مارجو روبي، ورايان جوسلينج، وأمريكا فيرارا، وسيمو ليو، وكيت مكينون، والكسندرا شيب، وإيما ماكي، وويل فيرل، وإيسا راي، ومايكل سيرا وهاري نيف.

وتدور أحداث القصة، حيث تعيش دمية في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، وتنطلق في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.

https://barbiethealbum.lnk.to/DanceTheNightVideoPR