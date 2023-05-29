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تقرير: إسرائيل والمغرب توقعان ثلاث اتفاقيات في مجال النقل

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 11:21 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 11:21 م
وقعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، خلال زيارتها للمغرب، ثلاث اتفاقيات تعاون في مجال النقل والمواصلات لتسهيل التبادل بين البلدين. 

وستتيح الاتفاقيات استخدام رخص القيادة الإسرائيلية في الطرق داخل المغرب، وتشجيع الشحن المباشر بين البلدين، وتسهيل التبادلات المتعلقة بسلامة الطرق، وفقا لما أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وطبعت المغرب، علاقاتها مع إسرائيل في ديسمبر 2020، كجزء من سلسلة من الاتفاقيات المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام، بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

وفي عام 2021، قام وزير الدفاع الإسرائيلي إنذاك بيني جانتس للمغرب، وقعت خلالها الرباط وتل أبيب اتفاقية تعاون تشمل المجالات الأمنية والاستخباراتية، وتقضي بعقد صفقات أمنية وبيع معدات أمنية وعسكرية وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

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