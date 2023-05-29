آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل شرق غزة ورفح وسط أعمال تجريف وإطلاق نار

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الاثنين، في أراض زراعية شرق مدينتي غزة ورفح، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.



وقالت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، إن آليات الاحتلال توغلت شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، انطلاقا من موقع ملكة، وقامت بأعمال تجريف، وسط إطلاق نار، وقنابل دخانية، وقنابل غاز سام مسيل للدموع، تزامنا مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المكان.



وأضافت: كما توغلت عدة آليات عسكرية في أراض زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع في المنطقة المستهدفة.



يذكر أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد التوغل في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو فلاحتها.