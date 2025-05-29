الوكالة السورية: افتتاح دار سكن السفير الأمريكي بدمشق

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افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك، دار سكن السفير الأمريكي بدمشق، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الخميس.

وطبقا للوكالة، حضر الوزير الشيباني، مراسم رفع المبعوث باراك للعلم الأمريكي في دار السكن.

ونشرت الوكالة مجموعة من الصور تظهر لحظة رفع العلم الأمريكي ومصافحة الوزير الشيباني للمبعوث باراك.

وبدورها، أفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن الافتتاح جرى في منطقة أبو رمانة بالقرب من السفارة بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية، وعدد من الدبلوماسيين والإعلاميين.

وأشارت إلى أن الخطوة تعد مؤشرا عمليا على تطور العلاقات السورية – الأمريكية في أعقاب المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد.