مندوب أمريكا بالأمم المتحدة: نقدر أهمية مياه نهر النيل لمصر والسودان وإثيوبيا

كرافت: 250 مليون من مواطني دول التفاوض تريد الاستفادة من مياه النيل



دعت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أطراف التفاوض الثلاث للوصول إلى اتفاق بشأن أزمة سد النهضة.

وقالت في كلمتها بجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، مساء الاثنين: «نشارك كمسهلين أيضا في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق»، متابعة: «الولايات المتحدة الأمريكية تقدر أهمية مياه نهر النيل لمصر والسودان وإثيوبيا».

وتابعت: «لقد رأينا مدى الحاجة لوجود وحدة بين دول التفاوض، وصياغة المستقبل»، مشيرة إلى أن «عملية التفاوض فرصة فريدة من أجل لم الأطراف».

ولفتت إلى أن قرابة 250 مليون من مواطني دول التفاوض تريد الاستفادة من مياه النيل، موضحًا أن الوصول لاتفاق يحقق الأمن الاقليم.

ووجهت الشكر لحكومة السودان لجهودها من أجل دفع عملية التفاوض قدمًا، واستضافتها لمفاوضات، كما توجهت بالشكر لدولة جنوب افريقيا والاتحاد الإفريقي، واصفة جهودهم الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بـ«الدفعة والخطوة».

وأضافت: «ندرك أهمية حل هذه الأزمة، ونشجع على إحداث تقدم في المفاوضات من أجل صياغة اتفاقية وعدم اتخاذ خطوات أحادية».

وتنعقد اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، جلسة مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الخاصة بطلب من مصر، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.

يذكر أنه عقدت قمة إفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرنس، الجمعة الماضية، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث وقانونين واطراف دولية والاتحاد الافريقي، كما أنه تم الاتفاق علي أنه ليس هناك اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة.