 السعودية تمنع العاملين بموسم الحج من أداء المناسك لأول مرة في تاريخها - بوابة الشروق
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السعودية تمنع العاملين بموسم الحج من أداء المناسك لأول مرة في تاريخها

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 10:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 10:33 م

قررت السلطات السعودية ، لأول مرة في تاريخها، منع العاملين المشاركين في موسم الحج المقبل من أداء المناسك؛ لإبقاء الطاقة الاستيعابية للمشاعر عند 60 ألف حاج فقط، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

واعتاد العاملون في موسم الحج، بجانب الصحفيين الذين يغطون أخبار الحجاج، والفرق الخدمية التي ترافق الحجاج من دولهم، على أداء المناسك الميسرة، لكنهم سيواجهون هذا العام أول منع من نوعه.

ونقلت صحيفة "الوطن أونلاين"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر لها لم تسمها قولها، إنه "يمنع على المشاركين في أعمال موسم الحج لهذا العام أداء مناسك الحج، كما يمنع عليهم استضافة الحجاج في مقراتهم".

ويستهدف القرار أن لا تزيد الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة على 60 ألف حاج وحاجة، وهو العدد الذي حددته المملكة ضمن الضوابط الأمنية المعتمدة في خطة موسم حج هذا العام.

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