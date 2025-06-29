قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الملف المائي يمثل التهديد الوجودي الأول والأوحد بالنسبة لمصر.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، أنه يجب أن تكون هناك ثقة كاملة في الدولة المصرية ومؤسساتها بأنها لن تسمح تحت أي ظرف بأن يتم المساس بهذا الأمر الوجودي أو المساس بحصة مصر المائية التاريخية (من مياه النيل).

وأشار إلى أن هذه الحصة لا تكفي على الإطلاق احتياجات مصر المائية التي تتجاوز 90 مليار متر مكعب، في حين أن ما تحصل عليه الدولة سنويًّا 55.5 مليار متر مكعب.

وأوضح أن مصر أعلنت وصول المسار التفاوضي (مع الجانب الإثيوبي) بشأن سد النهضة إلى طريق مسدود تمامًا بعد أكثر من 12 عامًا من المفاوضات التي تم استخدامها لفرض الأمر الواقع، مؤكدا أن هذه المفاوضات لم تفضِ إلى أي شيء.

وأكد أن مصر أعلنت مرارًا بأنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس، والمحافظة على مصالحها المائية إذا تعرضت لأي تهديد، مؤكدا أن مصر أعلنت هذا الأمر بوضوح لأكثر من مرة.

وذكر أن متوسط نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 50% من الحد الأدنى الذي أعلنته الأمم المتحدة للفقر المائي، حيث حددت 1000 متر مكعب للشخص في حين لا يتجاوز نصيب الفرد في مصر 480 مترًا.

وأكد أنه لا مجال للرفاهية أو أن يردد البعض أن مصر يمكن أن تتساهل إزاء هذا الأمر الذي لا يمس الأمن القومي وحسب لكنه يمثل مسألة وجودية لا يمكن التهاون بشأنها.