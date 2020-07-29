نجاة الصغيرة تطمئن جمهورها بعد صورة عقار الزمالك: انتقلت للعيش مع ابني

تواصل المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، مع المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، وذلك من أجل الاطمئنان عليها، بعد انتشار صورة على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لها، وتظهر بها وهي جالسة أمام عمارة الشربتلى محل سكنها، بعد قرار إخلائه بعد ظهور ميل بها، نتيجة هبوط أرضى أثر على العقار.

وطمأنت نجاة الصغيرة، هاني شاكر على حالها وصحتها، موضحة له أن "الأمور مستقرة بشكل كبير، وأنها انتقلت للعيش مع نجلها، لحين انتهاء فحص العقار من قبل اللجان المختصة بأجهزة محافظة القاهرة، وبناء على تقرير هذه اللجان، ستقرر إذا ما كانت ستعود للعيش بمنزلها في الزمالك أم ستبحث عن مكان آخر تستقر به".

ومن جانبه، أكد شاكر، في تصريحات صحفية، للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، إن النقابة بجانبها وتساندها في أي شيء، وفي أي وقت تحتاج إلى المساعدة تتصل به وسينفذ لها كل ما تريده، فشكرته على إهتمامه وإهتمام النقابة بها، كما طمأنت جمهورها بمصر والعالم العربي على صحتها، مؤكدة إن أمورها مستقرة ولا تحتاج أي شيء.

وأكدت نجاة الصغيرة على استقرار أوضاعها المادية، وأنها معتزلة الغناء منذ 18 سنة، وهو قرار لا رجعة فيه، وإنها طرحت أغنيتها الأخيرة «كل الكلام» في مطلع عام 2017، لأسباب خاصة ليس من ضمنها احتياجها للمال، كما أشيع في تلك الفترة بعد طرح الأغنية، وأنها حرصت على التعاون مع كبار الكتاب والملحنين والعازفين لتخرج الأغنية بالشكل الذي تريد، حيث إن الأغنية من كلمات الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان طلال، وتوزيع يحيى الموجى، ومن إخراج هانى لاشين.

وكانت أجهزة محافظة القاهرة، أخلت قبل أيام، «عمارة الشربتلى» بمنطقة الزمالك، وذلك بعد ظهور ميل بها، نتيجة هبوط أرضى أثر على العقار، وهو ما استدعى إخلاء السكان لحين فحص العقار من اللجان المختصة.