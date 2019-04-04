جدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الثقة في اللواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، خلال حركة ترقيات وتنقلات الشرطة 2021؛ وذلك لمواصلة النجاحات التي حققها القطاع برئاسته منذ العام 2018 في القضاء على البؤر الإجرامية وضبط متاجري السلاح والمخدرات.

ونجح قطاع الأمن العام، في ملاحقة عناصر تجارة الأسلحة غير المرخصة وكشف غموض العديد من جرائم القتل والخطف والسرقة بالإكراه وغيرها من الجرائم التي تروع أمن المواطنين، بالإضافة إلى مداهمة البؤر الإجرامية لتجارة المخدرات على مستوى الجمهورية وأشهرها "بحيرة المنزلة، مشتهر، منطقة السحر والجمال"، وضبط عناصرها وملاحقة الهاربين من الأحكام.

كما نجح القطاع في القضاء على الخصومات الثأرية وحقن الدماء وخاصة في محافظات الصعيد في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرم اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال احتفال عيد الشرطة الـ68 تقديرا لجهوده الأمنية الفترة الماضية وجهوده المتميزة في حفظ الأمن وتحقيق رسالته المنشودة.