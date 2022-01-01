إصابات في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا، ومسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مواطنين فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لإصابة 15 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا وبيت دجن.

ومن جهة أخرى، أصيب 11 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحفي، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة، ما أدى لإصابة 11 شابا بينهم المصور الصحفي عبد المجيد عدوان.