عضو التحرير الفلسطينية: تصعيد الاحتلال عدوانه يؤكد إرهاب الدولة المنظم

قال المنسق العام للقوى والفصائل، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن استهداف الاحتلال وتصعيد عدوانه، بمشاركة المستوطنين الاستعماريين الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المسيرة ليرتقي فتى شهيدا، وإصابة العشرات ثلاثة منهم بالرصاص الحي بهدف القتل والتصفية، يؤكد مجددا على جرائم الاحتلال وإرهاب الدولة المنظم والتصعيد الإجرامي الذي يقوم به.

وأضاف أبو يوسف خلال الفعالية المركزية للمقاومة الشعبية في بلدة المغير شرق رام الله، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذه الجرائم تتطلب سرعة تجسيد وحدتنا الوطنية، وإنهاء الانقسام من أجل تعزيز صمود شعبنا والتمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة من أجل الحرية والاستقلال، ونيل حقنا بالعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب المجتمع الدولي بأهمية الإسراع بتوفير الحماية الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية؛ خاصة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وعدوانه المتصاعد ضد شعبنا، وأهمية تسريع آليات محاكمته أمام المحاكم الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لجرائم الاحتلال وقطعان مستعمريه.