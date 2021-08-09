الإعصار دوكسوري يعلق وسائل النقل في مقاطعة فوجيان الصينية

علّقت مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، اليوم السبت، العمل بشكل مؤقت في وسائل النقل العام، بما فيها الحافلات وقطارات مترو الأنفاق في مدينة فوتشو، حاضرة المقاطعة بعد أن فعّلت المدينة استجابة طارئة من المستوى الأول لمواجهة العواصف المطيرة الناجمة عن الإعصار "دوكسوري"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأن مدينة فوتشو تأثرت بالإعصار، حيث تشهد منذ يوم الجمعة الماضي، هطولاً مستمراً للأمطار الغزيرة، فيما سجلت العديد من محطات الأرصاد الجوية في المدينة أعلى منسوب يومي لهطول الأمطار، ما أدى إلى حدوث تشبعات بالمياه في بعض المناطق.

وتوجه الإعصار "دوكسوري"، إلى محافظة ليتشوان في مقاطعة جيانغشي المجاورة في حوالي الساعة الـ10 من مساء أمس، حيث أصبح ضعيفاً بشكل تدريجي متحولاً إلى عاصفة استوائية، لتغادر المقاطعة بعدها في حوالي الساعة الـ8 من صباح اليوم.

وتضرر إجمالي 19 ألف شخص في مقاطعة جيانغشي من الإعصار، حيث تم إجلاء 11 ألف شخص ونقل نحو 1600 شخص إلى مناطق أكثر أماناً.