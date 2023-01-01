سفير مصر بموسكو: ارتفاع معدل التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا لـ 18 مليار دولار سنويا

قال السفير نزيه النجاري، سفير مصر بموسكو، إن القمة الإفريقية -الروسية؛ استهدفت تعزيز التقارب والتفاهم السياسي، إلى جانب بحث أهداف أخرى تنموية واقتصادية، قياسا بما تمتلكه روسيا من قدرات وإمكانيات ضخمة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول القارة الإفريقية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، أن هناك ارتفاعا في معدل التبادل التجاري بين روسيا ودول القارة السمراء على مدار السنوات الأربعة الماضية إلى 18 مليار دولار سنويا قياسا بـ 13 مليار من ذي قبل.

وأكد أن العلاقات المصرية الروسية؛ تشهد تنوعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، موضحا أنها ليست وليدة مشروعات الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، أو المدينة الصناعية بالمنطقة الصناعية بهيئة قناة السويس؛ بل سبقتها تعاون أشهر في إنشاء السد العالي.

وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتي صاحب دور كبير في حركات التحرر بإفريقيا وتربطه علاقات تاريخية بدول القارة.

وعلى صعيد السياحة، أكّد عودة حركة السياحة الروسية إلى مصر لتصل إلى 25 ألف سائح أسبوعيا، لافتا إلى تراوح أعداد السياحة الروسية منذ بداية العام بين 720 إلى 750 ألفا خلال النصف الأول من العام، متوقعا أن يصل الرقم إلى 1.5 مليون بنهاية العام.

وأضاف أن روسيا تقع في المرتبة الثانية من حيث أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بعد ألمانيا، موضحا أن تراجع معدلات السياحة الروسية يرجع إلى صعوبة تسيير رحلات إضافية؛ نتيجة الإجراءات العقابية المفروضة من الغرب على شركات الطيران الروسية.

وأوضح أن تحقيق معدلات تصل إلى 30 ألفا أسبوعيا؛ يعد إنجازا جيدا في ظل استمرار الحرب، مشيرا إلى بحث وزارة السياحة المصرية تسويق مدينة العلمين الجديدة كمقصد سياحي جديد.

وأكد أن الشعب الروسي يعشق مصر استنادا إلى المعطيات التاريخية والثقافية والعلاقة التاريخية التي تربطبين الشعبين.