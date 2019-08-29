الطيران الإسرائيلي يغير على موقع رصد لحماس في قطاع غزة

أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، على موقع رصد حدودي يتبع حركة حماس في شمال قطاع غزة، بعد إطلاق قذيفة باتجاه إسرائيل، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال.

ولم تعلن المصادر الفلسطينية في غزة عن إصابات كما لم تتبن أي جهة فلسطينية مسؤولية إطلاق القذيفة.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم المسؤول في حماس خليل الحية "عملاء لإسرائيل" بالوقوف وراء تفجيرين استهدفا عناصر أمن للحركة في غزة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وجرح آخرين.

واستهدف انفجاران الليلة الماضية حاجزين للشرطة التابعة لحركة حماس في غربي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر أمن وجرح آخرين من دون أن تتضح الملابسات الرسمية للحادثين والجهات التي تقف خلفهما.

وقررت إسرائيل قبل يومين تقليص إدخال وقود تشغيل المحطة الوحيدة في غزة بنسبة 50% ردًا على إطلاق قذائف صواريخ من القطاع على جنوب أراضي إسرائيل.

وعقب ذلك، أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة، توقف عمل مولد من أصل ثلاثة في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ما يعني زيادة العجز في احتياجات القطاع من الكهرباء.

وشهد قطاع غزة إطلاقًا متقطعًا لقذائف صاروخية باتجاه إسرائيل بالتزامن مع مقتل تسعة نشطاء فلسطينيين غالبيتهم من حركة حماس منذ مطلع الشهر الجاري باستهداف إسرائيلي لدى محاولتهم اختراق السياج الحدودي مع القطاع في عمليات "فردية" بحسب الحركة.