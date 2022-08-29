روسيا تدين بشدة استمرار الضربات الإسرائيلية على سوريا في اجتماع مجلس الأمن

أعرب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، عن إدانة بلاده الشديدة لاستمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف في سوريا، مضيفًا أن موسكو تأمل في عقد اجتماع آخر بصيغة أستانا حول سوريا قبل نهاية العام.

وقال نيبينزيا - في اجتماع لمجلس الأمن الدولي - "ندين بشدة استمرار الضربات الجوية التي تشنها القوات الجوية الإسرائيلية على أهداف مختلفة في سوريا"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أن إرساء الاستقرار والأمن على المدى الطويل في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستعادة الكاملة لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي غير الشرعي.

ووأشار إلى أن روسيا أدانت أيضًا الضربات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت في يونيو مطار دمشق الدولي وتعتقد أن إسرائيل شنتها بعد أن تلقت موافقة ضمنية من الولايات المتحدة للقيام بعمل كهذا.

وصرح بأن بلاده تعتقد أن هذا الموقف يعكس ما وصفه بالنفاق وازدواجية المعايير بصورة جماعية في الغرب تجاه المبادئ الأساسية للقانون الدولي وكذلك مبادئ حقوق الإنسان.