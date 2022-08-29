الرئيس الإسرائيلي يحذر من مخاطر القدرات النووية الإيرانية

أكد الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتزوج مجددا اليوم الاثنين ،مخاوف بلاده إزاء الاستراتيجية النووية لإيران ، وذلك قبيل اتفاق محتمل لمنع طهران من صنع أسلحة نووية.

وقال هرتزوج أثناء اجتماع مع الرئيس السويسري إجناتسيو كاسيس في برن إنه لا يجب أن يظل المجتمع الدولي صامتا أبدا إزاء محاولات طهران نشر الرعب في المنطقة ومحو إسرائيل من الخريطة .

وأضاف الرئيس الإسرائيلي "نتوقع من أسرة الأمم أن تجعل هذا النقطة واضحة كل الوضوح : المجتمع الدولي والأمم التي تدفع بكل فخر في اتجاه السلام الدولي يجب ألا يقبلا الدعوات والجهود الرامية إلى محو دولة عضو ذات سيادة بالأمم المتحدة من الوجود ".

وقال هرتزوج ، طبقا لنص خطابه الصادر عن مكتبه ، إن تصرف إيران " لا يمكن أن يقابل بالصمت. ولايمكن أن تمر أنشطة إيران بغير عقاب. والأهم من كل ذلك كله هو أن دولة مثل هذه يتعين عدم السماح لها بامتلاك قدرات نووية بكافة الوسائل الضرورية".

يذكر أن جهودا تُبذل الآن لإحياء اتفاق فيينا عام 2015والخاص بوضع ضوابط على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات . وتصر طهران على أن أنشطتها الخاصة بالأبحاث النووية هي للاستخدام المدني فحسب.

ويزور هرتزوج سويسرا حاليا لحضور فعالية خاصة بإحياء ذكرى أول مؤتمر صهيوني عقد في بازل قبل 125 عاما.ففي عام 1897 التقى أتباع الصهيونية للمرة الأولى في تجمع برئاسة تيودور هرتزل بهدف تمهيد السبيل أمام إنشاءء دولة لليهود في فلسطين.