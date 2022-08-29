تحدث مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن الصفقات الجديدة للأبيض، مؤكدا أن الفريق لن يحتاج للكثير من اللاعبين في ظل وجود فيريرا، على رأس القيادة الفنية.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: «زكريا الوردي كان سيحترف في فرنسا وكانت هناك خناقة بين الوداد والرجاء المغربي على التعاقد معه، ولكن اللاعب فضل الانضمام للزمالك».

وأضاف: «كان معروضًا على الزمالك لاعب آخر من المغرب ولاعب من تونس، ولكن فيريرا اختار الوردي لأن طريقة لعبه نفس لعب الزمالك وهو مزيج من ساسي وطارق حامد».

وأوضح: «الصفقات التي يحلم بها الجمهور وأكثر منها سنتعاقد معهم، ولا أستطيع فرض رأيي على فيريرا لأنه (عمل من الفسيخ شربات)، وهذا ليس تقليلًا من اللاعبين».

وأشار: «الموسم الحالي ليس لدينا لاعبين عكس الموسم الماضي، كان معنا بن شرقي وساسي ومصطفى محمد».

وشدد: «سنواجه الهلال السعودي فريق قوي ونادي كبير، و(الزمالك كعبه عالي عليه وفزنا عليه من قبل في السعودية 2-1 ) ولدينا صفقات محترمة، وإن شاء الله اللاعبين سيعودون بالكأس».

وأتم: «حساباتي منذ 2020 والزمالك حصد الدوري مرتين من بعد دخول تقنية الفار، وإذا حصل المنافس على بطولة الدوري في الموسم الجديد سأقول له (تعظيم سلام)، ولو لم يحصل على اللقب سيكون الدوري الحقيقي من 2020 وليس من 1948».