تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 3 تشكيلات عصابية و166 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 63 ألف حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة.



وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 166 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات: "7 بنادق آلية، و15 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و135 فرد محلي، و 162 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و235 قطعة سلاح أبيض".



ونجحت الحملات التي تمت برئاسة قطاع الأمن العام، في ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 8 ارتكبوا 12 حادثا، وتم تنفيذ 63 ألف حكم قضائي، وضبط 251 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 55 كليو مخدرات، و44 متهما ومراقبا هاربا، و19 متهما بالبلطجة، و371 دراجة نارية مخالفة، و23 ألف مخالفة مرورية.



وتمكنت القوات من فحص 52 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 7 منهم.