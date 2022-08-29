حررت فتاة محضرا ضد لاعب كرة قدم شهير، تتهمه فيه بسرقة ورقة زواج عرفي موثق بينهما، منذ قرابة 6 أشهر وحملها منه، بالإضافة إلى عدم اعترافه بالجنين وتنصله منها مؤخراً.

وتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من فتاة في العقد الثالث من عمرها، يفيد باتهام لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفياً، وحملها منه، وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وبينت الفتاة في البلاغ أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة 6 أشهر، وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة، وأنه عقب علم اللاعب بحملها منه مؤخراً استولى على ورقتي الزواج العرفي، وتنصل من الاعتراف بالجنين.

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات البلاغ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.