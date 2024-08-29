الحكومة العراقية توافق على التوقيع على استثمار 14 حقلا ورقعة نفطية وغازية مع شركات عالمية

أعطت الحكومة العراقية مساء اليوم الخميس، الضوء الاخضر لوزارة النفط العراقية بالتوقيع النهائي مع الشركات العالمية لاستثمار 14 حقلا ورقعة استكشافية نفطية وغازية والمباشر بتفعيل هذه العقود في عدد من المحافظات العراقية.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ترأس اليوم جلسة للحكومة وتم التصويت على المصادقة على" عقود جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة البالغ عددها 14 مشروعًا للتوقيع النهائي" .

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي "ضمن ما رسمته الحكومة من منهج لتطوير استثمار الثروة النفطية والمباشرة بتفعيل هذه العقود ".

وكانت 9 شركات صينية أبرزها زيبك ويو أي جي وزينهوا وجيو جيد وسنوبك وأنتن أويل وسينوك قد فازت بعقود إستثمار 11 حقلا ورقعة استكشافية فيما فازت شركة كار العراقية بثلاث عقود في إطار جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة لتطوير عدد من الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية في مناطق متفرقة من البلاد.

وأبرز الحقول التي ظفرت بها الشركات هي حقل أبو خيمة وحقل الظفرية ورقعة سومر وجبل سنام والخليصية وشرقي بغداد وديمة والفاو والفرات الأوسط وساسان.