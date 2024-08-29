جيش الاحتلال يعلن السماح بعودة السكان إلى المناطق الإنسانية في دير البلح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، السماح بعودة السكان إلى ما زعم أنها «مناطق إنسانية» في دير البلح وسط قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إلى السكان والنازحين المتواجدين في بلوكات 128, 129, 130 في أحياء دير البلح الجنوبية وفي دير البلح البلد: بعد العمليات التي استهدفت المنظمات الإرهابية في المنطقة، يسمح الجيش بالعودة إلى تلك البلوكات الموجودة داخل المنطقة الإنسانية».

وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء عدة في أنحاء غزة، هي الأوسع نطاقاً منذ بداية الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، وشمل ذلك دير البلح التي يعيش فيها نحو مليون نازح يتوزعون على 200 مركز إيواء.

وشوهدت عائلات فلسطينية تترك دير البلح إلى مناطق أخرى غير معروفة بحثاً عن الأمان، بعدما قالت إسرائيل إنها ستعمل ضد «حماس» هناك وإن على سكان المنطقة المغادرة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إن العائلات في أنحاء قطاع غزة مضطرة إلى الفرار وترك منازلها، في «تجريد كامل من الإنسانية ومأساة لا تنتهي».

وأجبرت أوامر الإخلاء الكثير من الأُسر والمرضى على مغادرة مستشفى «شهداء الأقصى»، المرفق الطبي الرئيسي في دير البلح، حيث يحتمي الآلاف من السكان والنازحين خوفاً من القصف.