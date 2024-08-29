جيش الاحتلال: إرهاب المستوطنين يتسبب بضرر بالغ للأمن بالضفة الغربية

نقل موقع "واللا" العبري عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن إرهاب المستوطنين يتسبب في ضرر بالغ للأمن بالضفة الغربية.

ونقل الموقع العبري عن مسئولون بارزين في المستوطنات رفضهم التصدي لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، زعم قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة آفي بلوث، أنه "فشل في حماية" قرية فلسطينية من هجوم دام شنه مستوطنون منتصف أغسطس وتسبب في استشهاد فلسطيني.

ووصف بلوث الهجوم على قرية جيت في محافظة قلقيلية بأنه "عمل إرهابي خطير للغاية" أثار استنكارا دوليا واسعا، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي بيان بشأن تحقيق الجيش حول الهجوم، أشار إلى أن "القضية لم تغلق ولن تغلق ما لم يتم تقديم الجناة إلى العدالة".

وأضاف بلوث: "هذا عمل إرهابي خطير للغاية، خرج فيه إسرائيليون بهدف متعمد هو مهاجمة سكان قرية جيت، وقد فشلنا لأننا لم نتمكن من الوصول في وقت مبكر لحمايتهم".