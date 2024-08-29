سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، الخميس، بأن اثنين لقيا حتفهما بعد تسرب غاز في منشأة تابعة للحرس الثوري بأصفهان.

ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة للحرس الثوري أن «النقيب مجتبى نظري من مدينة قهدريجان، والمقدم مختار مرشدي من مدينة فريدونشهر، توفيا في هذا الحادث».

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن بيان للحرس الثوري قوله إن الحادث «وقع في ورشة عمل بأحد مراكز الحرس الثوري في أصفهان».

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أعلن الحرس الثوري في بيان سابق، أن 10 أشخاص أصيبوا في الحادث.