الأمم المتحدة تدين استهداف الاحتلال لمركبة في غزة تحمل شارتها

أدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمركبة عمل إنساني في غزة، كانت عليها بوضوح شارة الأمم المتحدة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أوضح دوجاريك، أن جنود الاحتلال استهدفوا المركبة عشر مرات بالرصاص بعضها استهدف النوافذ الأمامية، فيما كانت المركبة ضمن قافلة تم تنسيق تحركها بشكل كامل مع جيش الاحتلال.

وأشار المتحدث الأممي، إلى أن المركبة أصيبت بعشر رصاصات على الأقل، منها خمس على الجانب الذي يوجد فيه السائق، واثنتان على جانب الركاب وثلاث في أجزاء أخرى من السيارة. ولم يُصب أي من الموظفين الذين كانوا على متن السيارة بضرر جسدي. وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات، بما يعني حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والصحة أينما كانوا في غزة.

من جانبها، حمّلت حركة حماس جيش الاحتلال المسئولية الكاملة عن جريمة إطلاق النار التي تعرضت لها قافلة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي مساء أمس، أثناء مرورها بالقرب من حاجز عسكري إسرائيلي في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، بعد أن أوصلت شحنة مساعدات إنسانية. وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن «الجريمة تعد هجوماً متعمداً يهدف لترويع وإرهاب المؤسسات الإنسانية عن تقديم واجبها في إغاثة شعب فلسطين الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية».

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات التي تُجبر الاحتلال على وقف التعرض للمؤسسات الإنسانية في غزة، وبمحاسبة الاحتلال وقادته مجرمي الحرب على جرائمهم المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة، وجرائمهم ضد المؤسسات الإغاثية وطواقم العمل الإنساني التي قتل الاحتلال منها أكثر من 200 شخص أثناء قيامهم بعملهم الإنساني في إغاثة شعب فلسطين