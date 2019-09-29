عرضت فضائية «العربية»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد آخر ظهور رسمي للحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، اللواء عبد العزيز الفغم، قبل مقتله.

ورصد الفيديو ظهور اللواء عبد العزيز الفغم، بصحبة الملك سلمان، خلال استقبال الأخير لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في جدة، يوم 25 سبتمبر الجاري.

وأعلن المتحدث باسم شرطة مكة، مقتل حارس الملك سلمان اللواء عبد العزيز الفغم، مساء أمس السبت، أثناء زيارته لصديقه تركي عبد العزيز السبتي، حيث دخل عليهما صديق يُدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين «الفغم» و«بن مشعل»، ليقوم الأخير بإطلاق الرصاص على حارس الملك سلمان.