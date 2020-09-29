طيارو يونايتد أيرلاينز يوافقون على خفض الأجور لتجنب ترك وظائفهم

وافق طيارو شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز جروب على خفض الحد الأدنى المضمون للأجور لتجنب الاستغناء عن حوالي 4000 طيار.

حصل اتفاق خفض الأجور بين ممثلي الطيارين وإدارة الشركة على تأييد 58 في المئة من الطيارين، بحسب اتحاد طياري خطوط الطيران. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن يونايتد أيرلاينز كانت تسعى إلى خفض النفقات مع تجنب الاستغناء عن الطيارين بسبب تكلفة استدعائهم مرة أخرى وتدريبهم عند تحسن الطلب على السفر فيما بعد.

وقال تود إنسلر رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد طياري شركات الطيران في شركة يونايتد أيرلاينز الممثل النقابي للطيارين "أعضاؤنا تفهموا أنه لكي نحمي وظائف الطيارين يجب عليهم الموافقة على هذا الاتفاق".

في الوقت نفسه فإن الاتفاق يخفض عدد الوظائف التي تعتزم شركة الطيران شطبها عند انتهاء برنامج الدعم الحكومي الاتحادي للأجور بنهاية الشهر الحالي.

وذكرت يونايتد أيرلاينز أنها تعتزم حاليا شطب حوالي 12 ألف وظيفة خلال تشرين أول/أكتوبر الحالي إذا يوافق الكونجرس الأمريكي على منح شركات الطيران الأمريكية مساعدات إضافية، إلى جانب برنامج دعم الأجور الذي تم إقراره في آذار/مارس الماضي بقيمة 25 مليار دولار. وسيتم تأجيل تنفيذ الاتفاق بين الطيارين والشركة في حال موافقة الكونجرس على حزمة مساعدات جديدة لشركات الطيران.

ووفقا للاتفاق بين الطيارين وشركة يونايتد أيرلاينز، فإن الطيارين سيعملون عدد ساعات أقل ويحصلون على أجر أقل مقابل استمرار 13 ألف طيار في وظائفهم بالشركة. في الوقت نفسه يحتفظ الطيارون بالعمل مع الطرز التي يعملون بها وكذلك بدرجاتهم الوظيفية كفائد طائرة أو طيار أول.

كانت يونايتد أيرلاينز تعتزم تسريح 2850 طيار خلال نوفمبر المقبل و1050 طيار في 2021.