صلاح يكشف سر الفوز الكبير على بورتو في دوري الأبطال

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول، بعد انتصار فريقه بخماسية مقابل هدف على بورتو البرتغالي، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح إن المباراة لم تكن سهلة في البداية، ولكن الأمور أصبحت سهلة عليهم بسبب أنهم بذلوا قصارى جهدهم طوال المباراة وهو ما أدى لتحقيق انتصار كبير على الفريق البرتغالي.

وسجل صلاح هدفين وتخطى رقم صامويل إيتو الهداف الكاميروني، حيث أصبح الفرعون ثاني أكبر هداف إفريقي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في تصريحات عقب المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس":لقد تحكمنا في المباراة منذ من الدقيقة الأولى، لقد كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، نحن نعتلي صدارة المجموعة، نلعب بطريقة جيدة خارج ملعبنا وهذا ما يسعدنا، وحققا نتيجة جيدة".

وأضاف:"علينا أن نخوض المباريات خارجنا ملعبنا وكأننا نلعب في آنفيلد، علينا تقديم 100 ٪ من مجهودتنا، سجلنا الكثير من الأهداف، المباراة لم تكن سهلة في البداية ولكن بذلنا قصارى جهدنا وحالفنا الحظ وهذا ما سهل علينا المأمورية".