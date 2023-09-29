قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الحكومات السابقة كانت تتعامل مع ملف العشوائيات باعتباره قنبلة موقوتة، وأمر واقع، مؤكدا أنه كان لا بد من قرار جريء للتدخل بهذا الملف.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج التاسعة، المذاع على قناة «الأولى المصرية»، مساء الخميس، أن القيادة السياسية الحالية اتخذت القرار الجريء، واقتحمت ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة والقضاء عليها بالتطوير، وبحلول جذرية بعيدًا عن المسكنات، مؤكدا أن تطوير العشوائيات هو بمثابة بناء للدولة وللإنسان، وليس بناء للحجر فقط.

وأفاد بأن هناك دولا إفريقية كثيرة تريد الاطلاع على التجربة المصرية في هذا الملف وكان آخرها دولة الجابون؛ وذلك للاستفادة منها، لافتا إلى أنه تم عمل خريطة قومية تتضمن كل المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية والتي وصل عددها إلى 375، ويقطنها مليون ونصف مواطن يعيشون في أماكن تهدد حياتهم، سواء على مستوى الحيازة غير الآمنة أو بأماكن متهدمة أو على المستوى الصحي.

وذكر أن مصر وصلت إلى صفر مناطق غير آمنة، بتكلفة 40 مليار جنيه، هذا إلى جانب الانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل التنمية العمرانية، مثل حدائق الفسطاط، وتطوير عواصم المدن الكبرى، والقاهرة التاريخية، حيث تتجاوز فاتورتها التريليون 160 مليون جنيه، بتكليفات من القيادة السياسية، والتي سيتم تنفيذها حتى 2030.

وشدد على أنه لو يتم تطوير العشوائيات بمصر، لتعرضت مناطق بالكامل لكوارث إنسانية لمئات المواطنين.