قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تمكنت من زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة للمصريين العاملين بالخارج ضمن المرحلة العاشرة من مبادرة «بيت الوطن».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى زيادة إجمالي عدد القطع المطروحة من 3000 قطعة في بداية الطرح إلى 15000 قطعة أرض.

وأضاف أن التوزيع الجغرافي شمل جميع المدن الجديدة التي تحظى باهتمام المغتربين، وعلى رأسها القاهرة الجديدة بإجمالي 2004 قطعة، وحوالي 3700 قطعة بأكتوبر وأكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى 500 قطعة سفنكس الجديدة الملاصقة للشيخ زايد، إلى جانب الشروق والمنصورة الجديدة والعاشر من رمضان، والعلمين الجديدة.

وأكد أن الوزارة لم تغفل طلبات أهالي الصعيد، مشيرا إلى توفير قطع أراض في المدن الجديدة بمحافظاتهم لتلبية رغبتهم في التملك بالقرب من مناطقهم الأصلية.

وكشف عن حجز 13 ألف قطعة أرض من إجمالي الـ15 ألف قطعة المتاحة، لافتا إلى إقدام الوزارة على طرح «مرحلة تكميلية» بعد انتهاء المرحلة الرئيسية لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من الحجز؛ لإرضاء جميع المتقدمين.