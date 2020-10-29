أحزاب الحكومة الألمانية تدعو إلى استمرار مهمة الجيش في العراق

دعت أحزاب الائتلاف الكبير في ألمانيا، إلى استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق.



وقال نيلس شميد، السياسي المختص بشؤون السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في البرلمان الألمان اليوم الخميس، إن تنظيم داعش تمت هزيمته لكنه لا يزال يشن هجمات.



وأضاف شميد أن ألمانيا عليها لهذا السبب أن تواصل تقديم إسهامات سياسية وعسكرية من أجل نشر الاستقرار في العراق، لافتا إلى أن العراق دولة محورية في الشرق الأوسط.



وفي سياق متصل، طالب يورجن هارت، السياسي المختص بشؤون الدفاع في تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، باستئناف المهمة إلى جانب الحكومة العراقية، وقال إن بإمكانه تصور إرسال طائرات يوروفايتر ألمانية بعد انسحاب طائرات الاستطلاع طراز تورنادو، وذلك بغرض تجريب طائرات اليوروفايتر في وظيفة الاستطلاع، ووصف هارت، مهمة الجيش في العراق بأنها " ذات أهمية وقوية".



تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الألماني سيبت اليوم في تمديد مهمة الجيش في العراق لمدة 15 شهرا أخرى، وتعد المهمة الحالية جزءا من مشاركة ألمانيا في التحالف الدولي للحرب على داعش.



وأعلن الحزب الديمقراطي الحر اعتزامه الموافقة على التمديد، بينما أعلنت أحزاب البديل من أجل ألمانيا واليسار والخضر اعتزامها التصويت ضد تمديد المهمة.