الاتحاد الأوروبي: سنطلب من إسرائيل توضيحات حول تصنيف منظمات فلسطينية على أنها «إرهابية»

يعتزم الاتحاد الأوروبي طلب توضيحات من إسرائيل حول قرارها تصنيف 6 منظمات فلسطينية غير ربحية على أنها إرهابية.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي "ينظر بجدية في قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية المتمثل بتصنيف ست منظمات فلسطينية كإرهابية، الأمر الذي ستكون له آثار بعيدة المدى على هذه المنظمات سياسيا وقانونيا وماليا".

وأضاف بوريل في بيان: "سنطلب من السلطات الإسرائيلية المزيد من المعلومات حولها".

وأكد البيان أن "الاتحاد الأوروبي لم يمول أبدا المنظمات الإرهابية، وأن جميع المزاعم السابقة حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل المنظمات الفلسطينية لم تؤكد"، وأشار إلى أن الاتحاد "سيسعى لاسترداد الأموال إذا ثبت خلاف ذلك".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أعلن قبل أسبوع تصنيف 6 منظمات أهلية تعمل في الضفة الغربية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أنها "تنظيمات إرهابية".