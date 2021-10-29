وزير إسرائيلي: الحكومة الحالية لن تبدأ إقامة مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

صرح وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز إن بلاده لن تبدأ بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية خلال ولاية الحكومة الحالية.

وأدلى هورويتز، زعيم حزب ميريتس اليساري المتطرف، بهذا التصريح لوسائل إعلام ألمانية خلال زيارة لبرلين اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله: "هذا أمر صعب بالنسبة لشركائنا في الجناح اليميني من الحكومة، لكننا قررنا، وهذه هي سياسة الحكومة، ترك الوضع الراهن على الأرض، من دون بناء مستوطنات جديدة، وبدون إقامة نقاط استيطانية أمامية جديدة، وبدون قرارات مهمة جديدة والتي من شأنها تغيير الوضع على الأرض".

وأشارت الصحيفة إلى أن هورويتز أدلى بهذه التصريحات على خلفية موافقة إسرائيل على إقامة ثلاثة آلاف منزل لمستوطنين، في خطوة أدانتها عدة دول أوروبية.

كما قوبلت الخطوة بإدانة ورفض من جانب الفلسطينيين وعدة دول عربية.