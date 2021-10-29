إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي لقوات لاحتلال في نابلس

أصاب جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، كما استخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات في بلدتي بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، في تصريح صحفي، إن متضامنا أجنبيا أصيب بجرح في يده، كما تعرضت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر للرصاص بشكل مباشر.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطريق المؤدي إلى جبل صبيح المقابل لبلدة بيتا بمحافظة نابلس بالسواتر الترابية، ومنعت سيارات الإسعاف من المرور.