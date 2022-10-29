رئيس أركان إسرائيلي سابق يحذر من حرب أهلية في إسرائيل

حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق دان حالوتس، اليوم الجمعة، من "حرب أهلية" في إسرائيل، إذا حاول زعيم حزب (العظمة اليهودية) إيتمار بن جفير تنفيذ أفكاره "الخطيرة"، بعد فوزه المتوقع في انتخابات الكنيست القادمة.

وقال حالوتس، الذي رأس هيئة الأركان الاسرائيلية المشتركة في الفترة من عام 2005 وحتى عام 2007، إن بن جفير يحاول تنفيذ أفكار "خطيرة" وستكون هناك حرب أهلية، مشيرا إلى أنه يتعين على الاسرائيليين عدم التخلي عن حقوقهم الأساسية وهذا الشخص الذي تم استبعاده من الخدمة العسكرية، يرتبط اسمه بالكثير من الانتهاكات.

وقال حالوتس "لا أعلم كيف يسمح له بحمل سلاح شخصي".

وأضاف حالوتس إنه معروف عن بن جفير انه ارتدى ملابس تشبه ملابس المجرم باروخ جولدشتاين، الذي ارتكب مذبحة المسجد الإبراهيمي في الخليل، وقت كان عمره 18 عاما. وأسفرت المذبحة عن مقتل 29 فلسطينيا فجر أحد أيام رمضان.

وأوضح حالوتس أنه قبل اغتيال إسحاق رابين، ظهر بن جفير في تصوير فيديو وقد انتزع علامة سيارة "رابين" وهي من طراز "كاديلاك" وقال "اليوم وصلنا لسيارته وغدا نصل له أيضا".. وكان ذلك قبل فترة قصيرة من اغتيال رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين.

ويخوض بن جفير الانتخابات ضمن تحالف "الصهيونية الدينية" الذي يضم أيضا السياسي المتطرف بتسلائيل سموتريتش زعيم حزب (الصهيونية الدينية).

وتمنح غالبية استطلاعات الرأي تحالف "الصهيونية الدينية" ما لا يقل عن 14 مقعدا. وهذا يجعله ثالث أقوى حزب في إسرائيل بعد حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وحزب "يش عتيد" الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد.