الوطني الفلسطيني: مجزرة «كفر قاسم» ستظل وصمة على جبين المجتمع الدولي

قالت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، إن مجزرة "كفر قاسم" التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ستظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وتاريخ الاحتلال.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة المجلس اليوم في الذكرى الـ 66 للمجزرة.

وأضافت رئاسة المجلس، في بيانها، إن ذكرى المجزرة، التي اقترفتها العصابات الإرهابية، تأتي في ظل العدوان العنصري الإسرائيلي المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت رئاسة المجلس أنه مهما طال الزمن أو قصر ستبقى فلسطين وتحرر على يد أبنائها، وشعبها الصامد الباسل.

وقال إن مجزرة كفر قاسم هي مجزرة من عشرات المجازر المستمرة حتى يومنا هذا، ورغم ما وقع على الشعب الفلسطيني من ظلم وما زال مستمرا، كآخر احتلال على وجه الأرض، إلا أن العالم والمجتمع الدولي يساندونه ويدعمونه ويحمونه من المساءلة والحساب.

وأشارت رئاسة المجلس إلى أن المجتمع الدولي يرى بعين واحدة، ويشارك بالظلم كما شارك بالماضي بنكبة الفلسطينيين، ونكستهم، وفقدان فلذات اكبادهم جراء صمت المجتمع الدولي المخزي تجاه هذه الجرائم.