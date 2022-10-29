موافقة عربية على إضافة أصغر عملة وطنية بفواتير الهواتف دعما لفلسطين

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رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي توصية فلسطين بإضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، لمساعدة وتعزيز صمود القدس.

يأتي ذلك تمهيداً لاعتماد القرار من القمة العربية، المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء في الجزائر.

وفوض المجلس البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوق الأقصى وصندوق القدس.

وجدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعوته إلى الدول العربية بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين وفتح اسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات فلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية وذلك تنفيذا للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.

كما شدد على مقاطعة الاستيطان بكل أشكاله، وتنشيط الاستثمار في الأرض الفلسطينية، علاوة على تعزيز صمود المواطنين أمام سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية وصادق على مقترح إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين.

وطالب الوزير العسيلي، بالإسراع في ترجمة قرارات القمم العربية الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية لمدينة القدس وتعزيز صمود أبناء شعبنا ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وصادق المجلس بالإجماع في ختام اجتماعه على 24 بندا، سيتم رفعها إلى القمة العربية، تضمنت عدة توصيات حول ملفات اقتصادية واجتماعية، في مقدمتها ملف الأمن الغذائي العربي، وتفعيل المنطقة الحرة، وتسريع إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.