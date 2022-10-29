 الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة

أ ش أ
نشر في: السبت 29 أكتوبر 2022 - 8:15 م | آخر تحديث: السبت 29 أكتوبر 2022 - 8:15 م

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، من دعوات جمعيات استيطانية للحصول على المزيد من الأسلحة الفتاكة، خاصة في ظل الازدياد الملحوظ في معدل اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية المختلفة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن ظاهرة مليشيات المستوطنين المُسلحين وحماية جيش الاحتلال لممارساتهم الاستفزازية، أصبحت أوضح من أي وقت مضى، كما ازدادت الحالات الموثقة التي أطلق بها مستوطنون النار على المواطنين الفلسطينيين، كما حصل في "التوانة" جنوب الخليل، وفي منطقة "نابلس" وغيرها.

وأكدت الخارجية أن اعتداءات المستوطنين تندرج في إطار توزيع الأدوار مع جيش الاحتلال ليس فقط لترويع وقمع المواطنين الفلسطينيين وتسهيل عمليات سرقة أرضهم، لكنها توظف من قبل دولة الاحتلال لتحقيق المزيد من أطماعها الاستعمارية كجزء لا يتجزأ من سياسة رسمية تقوم على ضم الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

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