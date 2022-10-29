- الأزمات العربية وفرت ثغراتٍ لممارسة قوى إقليمية غير عربية أدواراً تخريبية

- انخراط المنظومة العربية في معالجة الأزمات على نحو جماعي مازال أقل من المأمول

- البيئة العالمية تتسم بالسيولة الشديدة والاستقطاب.. ولابد من التنسيق المستمر بين الدبلوماسيات العربية

- قوة وفاعلية الجامعة العربية تستمد من الإرادة الجماعية للدول الأعضاء

- نأمل أن تشهد قمة الجزائر تدشيناً لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن القمة العربية في الجزائر تنعقد بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا وفي خضم أحداث جسام على المسرح الدولي والإقليمي على حد سواء، مشيرا إلى أن القمة العربية هي الآلية الأهم من آليات العمل العربي المشترك كونها تصوغ الرؤية التي يتحرك في إطارها، والأهداف الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة: "ينبغي أن نحرص جميعاً كل الحرص على القمة ودورية انعقادها"، مضيفا: "نعتبر احتضان الجزائر لهذه القمة إشارةً إلى استئناف ما انقطع علماً بأن العمل العربي المشترك قد تواصلت فاعلياته ومساراته المعهودة خلال السنوات الماضية في ظروف صعبة نعلمها جميعاً".

وتابع: "بل ونجح مجلسكم الموقر –المجلس الوزاري- في صيانة آليات العمل العربي، وفي الحفاظ على جدية القرارات العربية الصادرة عن المجلس والتي تُشكل الإطار السياسي الذي نتحرك فيه، وتعبر عن المواقف الجماعية التي نتبناها وندافع عنها في المحافل الدولية.

ومضى قائلا : "مما لا شك أن لهذا المجلس أهمية محورية في تحقيق التوافقات المطلوبة وبلورة الأجندة النهائية للقمة، التي تعمل الجزائر بإخلاص وتجرد لكي تكون حدثاً استثنائياً.. يضع خطةً ويرسم طريقاً للعمل العربي المشترك في المرحلة المُقبلة.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية على متابعته لتواتر الأزمات العالمية على نحو جعل الأزمة حالة مستمرة، وليست مجرد وضع عابر، وقد ظهر واضحاً أن الاستعداد للأزمات، وتحصين المجتمعات إزاءها وزيادة قدرتها على الصمود، يقتضي عملاً مؤسسياً وتكاملياً ويتطلب نظرة استراتيجية، تنطلق من الواقع ولا تفتقر للخيال في ذات الوقت.

وأشار إلى أن واقع الأزمة والتعامل معها، لابد أن يحتل مكانة مهمة على الأجندة العربية خاصة في ضوء التبعات الخطيرة للأزمات العالمية على منطقتنا.

وأضاف:" مما لا شك أن أزمة الغذاء، وما يتعرض له الأمن الغذائي من تهديد، تُمثل أولوية مهمة ونأمل أن تشهد القمة تدشيناً لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي.. في وقت تشتد فيه الحاجة لعمل تكاملي وجماعي لمواجهة الفجوة الغذائية الخطيرة التي يُعاني منها العالم العربي، فضلاً عن الأوضاع الاستثنائية والطارئة في بعض دولنا، ومنها الصومال على السبيل المثال، والذي يقف نحو نصف سكانه على شفا المجاعة، حيث يتجه العالم كما نرصد جميعاً، صوب المزيد من الاستقطاب والتصلب في المواقف والتحالفات".

وتابع: "تعكس الحرب الدائرة في أوكرانيا ما يُمكن أن تؤدي إليه صراعات القوى الكبرى من تبعاتٍ بالغة السلبية على كافة الدول، حتى تلك التي لا ناقة لها ولا جمل في الصراع"، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تقتضي تنسيقاً مُستمراً بين الدبلوماسيات العربية من أجل صياغة مواقف جماعية قوية تعكس الإجماع ووحدة الكلمة، وتُعزز المصالح العربية في بيئة عالمية تتسم بالسيولة الشديدة من ناحية، وبالتكتل والاستقطاب من ناحية أخرى.

وحول الأزمات العربية، قال أبو الغيط إنها "تُمثل جراحاً نازفة تستهلك الموارد والإمكانيات، وتأتي على الحاضر والمستقبل، وتُضعف الأمن الجماعي وتزيد من انكشاف المنطقة"، مضيفا: "أقول بصراحة إن انخراط المنظومة العربية في معالجة الأزمات، على نحو جماعي وفي إطار الجامعة العربية، لا زال أقل من المأمول والمطلوب وأن العالم، في خضم انشغاله بالأزمات الضاغطة قد ينسى أزماتِنا أو يتناساها وهو ما يفرض علينا واجب العمل بالجدية الكاملة من أجل إنهاء هذه الأزمات السياسية والأمنية الخطيرة في كل من سوريا واليمن وليبيا".

و تابع:" إن هذه الأزمات لم تُثقل كاهل المنطقة بكلفة إنسانية واقتصادية تفوق التصور فحسب، ولكنها وفرت كذلك ثغراتٍ نفذت منها قوى إقليمية غير عربية، لتُمارس أدواراً تخريبية من أجل الهيمنة على بعض المجتمعات العربية، والاستفادة من واقع الأزمة لتحقيق مصالحها، مؤكدا على أن معالجة هذه الأزمات، والتوصل إلى تسويات سياسية توقف نزيف الدم والحروب في الدول التي تُعاني منها، يظل المفتاح الأهم لإنهاء هذه التدخلات الضارة والمُزعزعة للاستقرار التي تُمارسها الأطراف الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد أبو الغيط أنها تمر بمرحلة صعبة تُنذر بما هو أسوأ وأشد خطراً. فالاحتلال الإسرائيلي يُمارس هوايته المعهودة في اللعب بالنار، غير عابئ بأن سياسات العنف والقمع ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تمحو كل أثر لاتفاق أوسلو، وتقوض الأساس الذي يُمكن أن ينهض عليه حل الدولتين في المستقبل.

وتابع : في المقابل، نرى أطرافاً دولية لا تُدافع عن هذا الحل سوى بالكلام الإنشائي والخطب الرنانة، من دون أي خطة عملية لإطلاق عملية سلمية جادة، أو أي عمل فعلي لصيانة حل الدولتين أو منح الفلسطينيين ضوءاً في آخر نفق الاحتلال الطويل.

ومضى قائلا: "من دون مبالغة أو رغبة في شحن الأجواء إن الأوضاع في الأراضي المحتلة، كما نتابعها يومياً، على شفا الانفجار، وأن الرهان على استمرار الوضع القائم إلى مالا نهاية، رهانٌ خاطئ ومُضلَل.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تقتضي منّا عملاً جاداً من أجل تعزيز الصمود الفلسطيني، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية ولا شك أن توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بالجزائر مؤخراً يُمثل خطوة على الطريق الصحيح.. ونتطلع جميعاً إلى ترجمة عملية لهذا الاتفاق، والتزاماً من جانب الفصائل الفلسطينية بتطبيق بنوده.

وأكد أبو الغيط في ختام كلمته أن الجامعة العربية، لكي تستمر في أداء رسالتها، في حاجة إلى دعم الدول العربية جميعاً، سواء بالإيفاء بالمُساهمات بحسب الحصص المُقررة للدول، أو بالانخراط النشط في أعمالها، في كافة المجالات وأوجه النشاط التي تنتظم تحت مظلتها، وأقول بكل إخلاص إن هذه المنظمة الإقليمية لديها من الإمكانية والقدرات والخبرات البشرية، ما يُمكنها من القيام بأدوار أوسع وأكثر تأثيراً في إطار العمل العربي المشترك ومجالاته المختلفة.

وتابع: "تبقى الجامعة معبرةً عن مجموع إرادات الدول العربية، وقوتها وفاعليتها مستمدة من هذه الإرادة الجماعية وحدها"، مؤكدا على تطلع الجميع الى أن تكون هذه القمة علامة فارقة على طريق تنشيط العمل العربي المشترك، وتجديد دمائه، وتعزيز فاعليته.