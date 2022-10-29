 إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار على منزل سياسي إسرائيلي مُتطرف بالخليل - بوابة الشروق
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إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار على منزل سياسي إسرائيلي مُتطرف بالخليل

أ ش أ
نشر في: السبت 29 أكتوبر 2022 - 9:20 م | آخر تحديث: السبت 29 أكتوبر 2022 - 9:20 م

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، أن فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق نار على مُستوطنة "كريات أربع"، في منطقة يسكن فيها السياسي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، بمُحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية - في نبأ عاجل - إنه تم توجيه عائلة (بن جفير) للبقاء داخل المنزل، بعد إطلاق النار على المنزل.

وتشير التقارير الأولية إلى إصابة ثلاثة مُستوطنين أحدهم بحالة حرجة.

وكان المُستوطنون على الأغلب برفقة (بن جفير) زعيم حزب العظمة اليهودية المعروف بكراهيته الشديدة للفلسطينيين.

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