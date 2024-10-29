وزارة الرياضة: انتهاء أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات خلال ساعات

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، نجاح التنسيق مع المؤسسات الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحبوس بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل لأزمة ثلاثي الزمالك وعودة اللاعبين.

يأتي ذلك في إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازًا على العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.

جدير بالذكر أن محكمة أبوظبي الإماراتية قررت حبس عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لاعبي الفريق الكروي الأول لكرة القدم، لمدة شهر، بالإضافة إلى غرامة 200 ألف درهم لكل منهم.