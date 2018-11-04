حلقات جديدة من برنامج «كلمة ورد غطاها» لعمرو الليثي وأحمد صيام

تبدأ إذاعة الشرق الأوسط إذاعة حلقات جديدة من برنامج "كلمة ورد غطاها" في الانطلاقة الجديدة للبرنامج، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي والفنان أحمد صيام، ويذاع في الثامنة إلا خمس دقائق صباحًا، ويعاد في الرابعة عصرًا، من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا.

كلمة ورد غطاها تجربة إذاعية جديدة "سيمي دراما"، تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معها ونقابلها يوميًا، بشكل بسيط وساخر.

البرنامج من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، ويكتب حلقاته الكاتب الصحفي محمد الشبّة، ويقوم بتمثيل الشخصيات بطريقة كوميدية الفنان أحمد صيام، ويخرجه الإذاعي تامر حسني.

ويتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرًا للظواهر المرفوضة في المجتمع، ومناقشتها وكيفية التصدي لها وعلاجها.

وتتناول حلقات هذا الأسبوع من البرنامج الحديث عن عدد من السلوكيات المرفوضة لبعض الأشخاص، والظواهر السلبية مثل الموقعاتي، وعدو الموبايل، والشخص الذي له طلبات كثيرة، وظاهرة خدوهم بالصوت.