 95 مصابا جديدا بكورونا ولا وفيات لليوم الثاني على التوالي في تونس - بوابة الشروق
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95 مصابا جديدا بكورونا ولا وفيات لليوم الثاني على التوالي في تونس

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 8:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 8:15 ص

أشارت وزارة الصحة التونسية في إحصائيات نشرتها اليوم الأحد إلى 95 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينما لم تسجل المستشفيات أي حالة وفاة خلال24 ساعة الأخيرة.

ولليوم الثاني على التوالي لم تسجل المستشفيات أي حالة وفاة وهو اليوم الثالث في خلال اسبوع.

ويبلغ عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات 153 مريضا فيما يبلغ عدد المقيمين بأقسام الإنعاش والرعاية المركزة 46 مصابا بالفيروس،

ويخضع 14 مريضا لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وإجمالا تزال أعداد الوفيات والإصابات الجديدة في أدنى مستوياتها في تونس مع توسيع حملات التطعيم المكثفة وتشديد الاجراءات الصحية في المعابر والحدود.

واستكمل أكثر من خمسة ملايين شخص التطعيم في تونس من بين حوالي 5ر11 مليون نسمة.

وتخطط السلطات الصحية لتعميم الجرعة الثالثة على السكان تحسبا لموجة خامسة للوباء التي بدأت تجتاح عددا من الدول الأوروبية القريبة.


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