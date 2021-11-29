وزير الخارجية العراقي: ضبط شبكات تهريب تورطت في نقل عراقيين لأوروبا

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن ضبط شبكات تهريب تورطت في نقل عراقيين لأوروبا، مؤكدا صعوبة معرفة أعداد المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا، بعد فشل مسعاهم للوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر اجتياز الحدود إلى بولندا.

ونقلت الوكالة الوطنية العرقية للأنباء اليوم الاثنين، عن الوزير العراقي قوله إن هؤلاء المهاجرين غادروا العراق بطرق مختلفة، لذا من الصعوبة حصر عددهم.

وأضاف أن العراق سيّر خمس رحلات جوية لإجلاء العراقيين العالقين، ووصلت أعداد العائدين إلى 1890 شخصًا.. مشيرًا إلى أن 1895 مهاجرًا عراقيًا أعربوا عن رغبته بالعودة للعراق، ونحن مستعدون لإرسال رحلات لمن يرغب في العودة.