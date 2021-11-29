ياسر صادق يستكمل تصوير مشاهد أيام

يستكمل الفنان ياسر صادق، تصوير دوره ففيمسلسل "أيام" ، حيث يجسد دورزوج للفنانة لقاء سويدان ولديه ابنتان وهما هاجر عفيفى وحنان عادل وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي شعبي في 45 حلقة، وتم تصوير معظم مشاهد المسلسل بلبنان فى نفس الحارة التي تم فيها تصوير مسلسل ملوك الجدعنة.



وقال ياسر صادق: "الحمد لله المسلسل حقق نجاح كبير فى حلقاته الأولى التي عرضت على منصة شاهد فالمسلسل يقدم موضوع جديدا تماما ويحمل الجرأة والسخونة نفسيهما وهو ما وجدته عندما قرأت السيناريو الذي كتبته سماح الحريري يضاف إلى ذلك أن الشخصية التي أجسدها شديدة الثراء في مفرداتها تستهويني تلك النوعية كممثل والحمد لله وجدت صدى لدى المشاهدين".



ومسلسل أيام يعرض حاليا على منصة شاهد، ويقوم ببطولته حورية فرغلي، وشيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندى موسى، ومي القاضي، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وسماح السعيد، وحنان يوسف، وصفاء جلال، ومحمد دسوقي، ومحمد مغربي، من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.