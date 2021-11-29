إياد نصار: رفضت أعمال في موسم رمضان بسبب الشهيد مبروك

قال الفنان إياد نصار، إنه عندما تحدث معه بيتر ميمي عن مشاركته في الاختيار٢، أبلغه أن الدور لن يأخذ وقتا طويلا للتصوير مما يتيح له الارتباط بأعمال أخرى في موسم رمضان.

وأضاف نصار، خلال حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية"، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣، أنه إكراما للشهيد محمد مبروك رفض المشاركة في رمضان، وأبلغ زوجته أنه سيكتفي بهذا العمل في موسم رمضان، " مش منطقي حد يفتح التلفزيون أو يغير المحطة الفضائية ويجد إياد يقدم دور آخر، خاصة في هذا التوقيت.

وأكد الفنان إياد نصار، أن تقديمه لدور الشهيد محمد مبروك في "الاختيار٢"، ليس تناقض بعدما قدم شخصية حسن البنا في مسلسل "الجماعة" من قبل، مشيرا أنه من قبل "الجماعة" كام يبحث عن عمل جيد، واختيار وحيد حامد له وقتها في الجماعة صاغ له مشروع يعيش من الجمهور، وليس للتسلية، وهذه قضية يؤمن بها.

وأضاف نصار أنه ضد حسن البنا لكن لابد أن يقدم الدور بشكله الاحترافي، مشددا: "كنت خايف لما قابلت زوجة مبروك اني مكنش قادر اوصل صورته زي ما كل القريبين منه يعرفوه، لكن الحمدلله الدور وصل للجميع في أبهى صورة له.

وقال إياد نصار، إن مسلسل "الاختيار" بجزئيه الاول والثاني، هو مشروع مهم بالنسبة له، مشيرا أن صناع العمل قدموا نوع دراما جديد وهو حرب على الحرب، من خلال الدراما والسينما، حيث أن الإرهاب يستخدم التصوير في عملياته، فكان لابد من المواجهة بالحقيقة عن طريق الأعمال الفنية

وأضاف ، أن الممر والإختيار هم أعمال شكلت المقاومة وتسليط الضوء على المشكلة، وخلق الثقافة السلمية، مؤكدا أننا نبحث عن لحظة سلم مجتمعية.

وقال المخرج بيتر ميمي، إن كواليس مسلسل "الاختيار" لم تشبه العمل، بل كانت لطيفة وكان في محبة بين فريق العمل، وكان في صعوبات في تنفيذ بعض المشاهد، وفي مشاهد تم تصويرها في أماكنها الحقيقية، وأحداث رابعة كانت ديكور والحمدلله ظهرت بشكل جيد وقريب من الواقع.

وأضاف بيتر أن النجم في الاختيار ليس الممثل ولا المخرج ولا المؤلف، لكن البطل الحقيقي هم شهداء الوطن من الجيش والشرطة.

وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أنها سعيدة جدا بتجربة مسلسل الاختيار، مؤكدة أنه مهم جدا أننا نتذكر الإبداع، وهناك جيل مهم نذكره بالحقيقة، واستمتعنا بالعمل في جزئيه الأول والثاني، وهي مرحلة مهمة في تاريخ مصر، وهو عمل مهم أنه يكون في ذاكرة لينا ولأولادنا.

وكرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المخرج بيتر ميمي والمؤلف هاني سرحان والفنان اياد نصار وبشرى، خلال الحلقة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة.

وتحدث خلال الحلقة، كل من الفنان إياد نصار، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج بيتر ميمي، فيما سيتولى الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.