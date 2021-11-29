 السعودية تسمح للمحصنين بلقاح كورونا بأداء العمرة دون حجر مؤسسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تسمح للمحصنين بلقاح كورونا بأداء العمرة دون حجر مؤسسي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 10:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 10:36 ص

أكد المهندس هشام سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم السماح لمعتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة، المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة، بالبدء مباشرة في العمرة، دون الحاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

وقال سعيد - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام سيكون على معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة، من المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، حيث إنه عقب 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) سلبية، ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

من جهته.. أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، وأن هناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة.

وأكد الدكتور العبدالعالي أن الجرعة التنشيطية ليس لها أية أعراض تختلف عن الجرعتين السابقتين وإنما هي نفس الأعراض تمامًا، مبينًا أن الجرعة التنشيطية ضرورية ليس لوجود المتحورات فقط.


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