 الإمارات تنتقد إسرائيل أمام مجلس الأمن: يجب وقف اقتحامات المستوطنين المتكررة للأماكن المقدسة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تنتقد إسرائيل أمام مجلس الأمن: يجب وقف اقتحامات المستوطنين المتكررة للأماكن المقدسة


نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 6:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 6:48 ص

أكد السفير محمد بوشهاب، نائب مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وخلال جلسة بمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، قال السفير محمد بوشهاب إن هناك حاجة ماسة لخفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددا على أنه يجب وقف الاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة من قبل المستوطنين. 

وأردف: "نؤكد على ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وضرورة توفير الفرص الاقتصادية والتعليمية للشباب الفلسطيني"، مؤكدا أن بناء وتوسيع المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي.


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