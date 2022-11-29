حلف الناتو يتعهد بتكثيف الدعم لأوكرانيا في مواجهة الضربات الصاروخية الروسية

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تعهد حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الثلاثاء بتكثيف الدعم بصورة أكبر لأوكرانيا، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية للطاقة في البلاد بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية.

وقال بيان صادر عن التحالف العسكري الغربي اليوم، أثناء اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست "الحلفاء سيساعدون أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة وحماية شعبها من الهجمات الصاروخية".

وأدان الوزراء "الهجمات الروسية المستمرة وغير المعقولة" التي "تحرم ملايين الأوكرانيين من الخدمات الإنسانية الأساسية".

وقال الناتو أيضا إنه "سيساعد أوكرانيا الآن على تعزيز مرونتها، وحماية شعبها، ومواجهة حملات التضليل الروسية وأكاذيبها".