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تقارير روسية وأوكرانية بشأن هجمات في منطقة دونيتسك

موسكو/كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 8:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 8:31 م

قالت وزارة الدفاع الروسية في موسكو، إن القوات الروسية تواصل هجومها على القوات الأوكرانية المتحصنة على طول الجبهة في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وذكرت أن مدن فيركنوكاميانسك وأندرييفكا وفوديان تعرضت للهجوم من الجو. وتطابقت تلك التقارير مع تصريحات مماثلة صدرت عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف، والتي أشارت إلى تركيز هائل للقوات الروسية على طول الجبهة في هذه المنطقة.

وتتصدى القوات الروسية للهجمات الأوكرانية في الشمال حول كوبيانسك وليمان، وفقا لوزارة الدفاع الروسية. وتتطابق التقارير مرة أخرى مع التقارير الأوكرانية بأن القوات الروسية في موقع دفاعي هناك.

ودوت صافرات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا خلال النهار، استغرقت أحدها في كييف 12 دقيقة. ولم ترد تقارير حتى الآن بشأن شن هجمات صاروخية.

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