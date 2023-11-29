الوكالة الدولية للطاقة: تحسين كفاءة الطاقة مطلوب لتحقيق أهداف المناخ

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قالت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الأربعاء، إن إجراءات تعزيز كفاءة الطاقة ليست كافية للوفاء بأهداف المناخ العالمية.

وقبل قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي أو كوب 28، قالت الوكالة إن التحسينات العالمية في كثافة الطاقة –وهي إجراء رئيسي لكفاءة الطاقة- تباطأت في 2023.

ووجد تقرير لوكالة الدولية للطاقة أنه لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من قطاع الطاقة بحلول 2050، وهو الأمر الذي يعتبر ضروريا للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى الهدف المحدد بموجب اتفاقية باريس في 2015، يجب مضاعفة التحسينات السنوية في كفاءة الطاقة لأكثر من 4% في المتوسط بين الآن و2030.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن كثافة الطاقة العالمية في 2023 تحسن بواقع 3ر1%، أقل بكثير من المطلوب لتحقيق الهدف.

وبحسب التقرير، يرجع هذا للتعافي الاقتصادي في قطاعات كثافة الطاقة مثل البتروكيماويات والطيران وكذلك ارتفاع الطلب على أجهزة تكييف الهواء.